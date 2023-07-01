Sümela Manastırı'na ziyaretçi akını

"ZİYARETÇİ SAYISI HER GEÇEN YIL ARTIYOR"



Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yakın ve özverili takibi ile dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi.



Manastırın, ziyarete açıldığı 2021'de 153 bin 994 turiste ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, 2022'de ise 339 bin 457 kişinin ziyaret ettiğini aktardı.



Erdoğan, bu yılın 6 aylık döneminde manastırın 104 bin 291 ziyaretçi ağırladığını, böylece 1 Temmuz 2021 ile 29 Haziran 2023 tarihleri arasındaki yerli ve yabancı turist sayısının 597 bin 742'ye ulaştığını ifade etti.



Manastırın tarihine dikkati çeken Erdoğan, "UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alan Sümela Manastırı'nı yıl içinde yerli ve yabancı birçok turist ziyaret etmekte olup, ziyaretçi sayısı her geçen yıl artmaktadır" dedi.



Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin turizm sezonuna denk gelmesinin de birçok insanın tatil planına Trabzon'u almalarını sağladığını anlatarak, "Bayram tatili süresince geçen yıla oranla ziyaretçi sayısının artacağına inanıyoruz. Manastırın restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, manastır içerisinde yer alan ana kaya kilisesi dış yüzeyde yer alan fresklerle ilgili konservasyon ve belgeleme çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

