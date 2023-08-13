Sümela Manastırı’nda 15 Ağustos’ta 10. kez ayin yapılacak

İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010'da yapıldığı Sümela Manastırı'nda, 2015'ten sonra gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmiş, ardından tekrar başlamıştı. Ayin nedeniyle 15 Ağustos günü saat 08.00'den sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilirken, Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında saat 13.00’e kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Ayine Patrik Bartholomeos'un yanı sıra 100'ün üzerinde Rusya, Yunanistan ve Gürcistan'dan gelecek Ortodoks din adamı ve mensuplarının katılması bekleniyor.