Tarihi handaki dükkan 5. kuşakla hizmette

Gaziantep Şehitler Caddesi'nde yer alan, 1700'lü yıllarda inşa edilen ve çeşitli restorasyonlarla halen kullanılan tarihi Mecidiye Han'ın girişindeki 10 metrekarelik dükkan, yaklaşık 130 yıldır Küsbeoğlu ailesine ekmek kapısı oluyor.



​​​​​​​Gaziantepli Mehmet Ali'nin 1890'da açtığı dükkanı, sırasıyla oğlu Sait Küsbeoğlu, torunu Sait Küsbeoğlu ve torunun oğlu Müslüm Küsbeoğlu işletti. Müslüm Küsbeoğlu ise işi yeğeni Mustafa Fevzi Özmimar'a devretti.

Özmimar, dükkanlarının çarşının en eski işletmelerinden olduğunu söyledi.



Dedelerinin iş yerine büyük emekler verdiğini anlatan Özmimar, "Antep savunmasında dükkanı olanlardan para istemişler, o zaman dedemiz tüfek parası olmadığından camide bulaşık yıkamaya hizmet etmiş. Burası o zamandan bu zamana kadar süre gelen bir iş yerimiz. Hanın en eski dükkanı biziz ve şu ana kadar aynı aile olarak biz işletiyoruz" dedi.

