Tarihi Hasankeyf'i bu yıl 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyetin izlerini barındıran tarihi Hasankeyf ilçesine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Hasankeyf Ören Yeri, Hasankeyf Kalesi, Yamaç Külliyesi ve çevresinde bulunan binlerce yıllık mağaraları ve Arkeoparkı ile ön plana çıkan tarihi ilçede, tekne turları da ilgi görüyor.



Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak AA muhabirine, Hasankeyf'in 12 bin yıllık bir tarihe sahip kadim bir yer olduğunu söyledi. Yılın her gününde yerli ve yabancı turistleri en güzel şekilde ağırladıklarını belirten İmrak, yeni turizm sezonunda da ziyaretçileri ağırlamaya devam edeceklerini aktardı.



"BÖLGEMİZİN EN GÜZEL MÜZELERİNDEN BİRİNE SAHİBİZ"



Hasankeyf'in ziyaretçi sayısında hedef büyüttüklerini kaydeden İmrak, "Geçen yıl 27 bin olan ziyaretçi sayısını bu yılın ilk üç ayında ulaştık. İnşallah 2024 yılında belirlemiş olduğumuz 100 bin hedefimize ilk adımı da atmış bulunmaktayız. Hasankeyf, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerimizin uğrak mekanlarından biri oldu. Hasankeyf halkı çok güzel bir misafirperverlik örneği sergiledi." diye konuştu. Batman'da turizmi geliştirmek amacıyla bir master planı hazırlandığını ifade eden İmrak, şunları söyledi:



"Hasankeyf yeni vizyonla beraber artık tekne turlarının da olduğu bir yer. Tekne turları belki de misafirlerimizin ilk ilgi odağı. Daha sonra Zeynel Bey Türbesi başta olmak üzere bütün Arkeopark turistlerimizin ilgi odağı olmuş durumda. Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizin belki de en güzel müzelerinden birine sahibiz."



HASANKEYF KALESİ ZİYARETÇİLERE AÇILACAK



İlçede turizmin geliştirilmesi ve tarihi alanların turizme kazandırılması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlatan İmrak, Hasankeyf Kalesi ören yerinde çalışmaların son aşamaya geldiğini, yakında bu alanın tamamen ziyaretçilere açılacağını bildirdi.



İmrak, şöyle devam etti:



"Hasankeyf Kalesi'nin yanında çalışmaları bitme aşamasına gelen Şaab Vadimiz var. Şaab Vadisi bizim için çok önemli bir dinamiğe sahip. Birçok aktiviteyi içerisinde barındırabilecek özelliğe sahip. Şaab Vadisi ziyaretçi sayımızı artırmada büyük katkı sağlayacak. Ayrıca 4 bine yakın mağaramız var. Bu mağaraların bir kısmının projelendirmesi bitti, çalışmalarını yapıp turizme açacağız. Kale civarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yakın tarihte Hasankeyf'i taçlandıracak projelerimizi de vatandaşlarımıza duyuracağız."



Hasankeyf'in tarih, kültür ve gastronomi dışında su sporları alanında da ön plana çıktığını aktaran İmrak, ilçenin su sporları için gözde bir mekan olduğunu sözlerine ekledi.

