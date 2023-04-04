Turunç ve narenciye cenneti Adana'yı portakal çiçeği kokusu sardı

Perdahçı, bölgede yazların çok sıcak geçtiğini ve en güzel mevsimin ilkbahar olduğunu belirterek, "Adana'nın en güzel mevsimi yaşanıyor, sokaklara çıktığımızda sanki tüm sokaklara parfüm sıkılmış gibi oluyor" dedi.



Adana'nın turunç kenti olduğunu anımsatan Perdahçı, "Bunlar yollardaki turunç çiçeklerinin kokusu. Çay demlediğinizde bardağınıza turunç çiçeği koyduğunuz zaman tadına doyum olmaz. En güzel mevsimi Adana'mızın çünkü sokakları ve bahçeleri mis gibi kokar. Özellikle bu kokuyu hissetmek, duymak harika bir duygu, bunu hissetmeyen bilemez bu güzelliği insana huzur veriyor" diye konuştu.

"TAM ANLAMIYLA BAHARIN GELDİĞİNİ GÖSTERİR" Çiçeklerinin açmasıyla günün büyük çoğunluğunu parklarda geçirdiğini aktaran Mehmet Abdullah Öztürk de serin havada çiçek kokusu eşliğinde parkta kitap okumanın keyfine vardığını dile getirdi. Öztürk, şehir dışından gelen misafirlerin, kentin tamamına yayılan kokuyu alınca çok şaşırdıklarını anlatarak, şöyle devam etti:



"Portakallar çiçek açıyor, mis gibi kokar sokaklarımız. Kokusu güzeldir tam anlamıyla baharın geldiğini gösterir. Çukurova'nın Çukurova olduğunu gösterir çünkü portakal bizim mahsulümüzdür. Bakın buram buram kokuyu alabiliyorsunuz. Şehir dışından gelen misafirlerimiz Adana'nın mis kokusunun olduğunu anlıyorlar, 'İşte biz Adana'dayız' diyorlar." Tunceli'de baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler çiçek açtı Haberi Görüntüle