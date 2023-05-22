UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

Dicle Nehri kıyısında yer alan 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, 2015’te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girdi. Verimli bir araziye sahip olan Hevsel Bahçeleri’nde sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra, özellikle çok farklı türlerin ihtiyaçlarına cevap verdiği için 200’ün üzerinde kuş türü, çok sayıda böcek, kelebek, sürüngen, su samuru, tilki, sincap, kirpi ve sansar gibi memeli hayvan barınıyor.

Göçmen kuşların da dinlenme alanı olarak tercih ettiği bahçeler, bu özelliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük kuş cenneti özelliğini taşıyor. Hevsel Bahçeleri’nin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için bilim insanları çeşitli çalışmalar yürütüyor. Dicle Üniversitesi’nden kendi alanında uzman 12 bilim insanı, Hevsel Bahçeleri ile Dicle Vadisi’nin bir bölümünü kaplayan yaklaşık 3 bin dekarlık alanın biyoçeşitliliğini ve yaşayan canlıları kayıt altına alıyor.