Vijecnica Kütüphanesi, Saraybosna'nın tarihine ışık tutuyor

Başkent Saraybosna'nın en önemli mimari sembollerinden ihtişamlı Vijecnica Kütüphanesi'nin bulunduğu bina, Endülüs mimarisi tarzında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde inşa edildi.
Mimar Aleksandar Witek'in projeyi çizerken Mısır'ın başkenti Kahire'deki cami ve medreselerden etkilendiği ifade edilen yapının inşaatına 1892'de başlandı.
Vijecnica, belediyesi binası olarak 128 yıl önce, 20 Nisan 1896'da hizmete açıldı ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar bu amaçla kullanıldı. 1945'te ulusal kütüphaneye dönüştürülen Vijecnica, "Saraybosna'nın hafızası" özelliğini taşıyor.
Vijenica Kütüphanesi, 1992-1995'teki Bosna Savaşı'nda, 25 Ağustos 1992'de Saraybosna'yı kuşatan Sırp askerlerinin topçu ateşi sonucu çıkan yangında büyük hasar aldı. Şehirdeki kuşatmanın tanığı haline gelen kütüphanede 3 gün boyunca yangın devam etti.
Yangında 155 bin el yazmasının yanı sıra ülkenin ulusal arşivlerinin de bulunduğu yaklaşık 2 milyon eser yok oldu.
Yıkım öncesi Boşnak, Sırp, Hırvat ve Yahudilere ait el yazmaları ve önemli eserlerin de bulunduğu yaklaşık 6 milyon kitap ve arşiv belgeleriyle ülkenin hafızası konumunda olan kütüphanenin restorasyonuna savaştan bir yıl sonra 1996'da başlandı.
Kütüphane, 18 yıl süren çalışmaların ardından 9 Mayıs 2014'te kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Şehirdeki birçok önemli programa, sergiye, davete ve organizasyona ev sahipliği yapan, müze olarak faaliyet gösteren tarihi Vijecnica Kütüphanesi, Saraybosna'nın tarihine de ışık tutuyor.
Saraybosna'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan kütüphane, bir şehrin zulümden kurtuluşunun nişanelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Şehirde mutlaka görülmesi gereken mekanların arasında bulunan tarihi yapı, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Kütüphane, konumu dolayısıyla da fotoğraf tutkunlarının en gözde mekanları arasında yer alıyor.
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