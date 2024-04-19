Vijecnica Kütüphanesi, Saraybosna'nın tarihine ışık tutuyor

Yangında 155 bin el yazmasının yanı sıra ülkenin ulusal arşivlerinin de bulunduğu yaklaşık 2 milyon eser yok oldu.



Yıkım öncesi Boşnak, Sırp, Hırvat ve Yahudilere ait el yazmaları ve önemli eserlerin de bulunduğu yaklaşık 6 milyon kitap ve arşiv belgeleriyle ülkenin hafızası konumunda olan kütüphanenin restorasyonuna savaştan bir yıl sonra 1996'da başlandı.

Kütüphane, 18 yıl süren çalışmaların ardından 9 Mayıs 2014'te kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Şehirdeki birçok önemli programa, sergiye, davete ve organizasyona ev sahipliği yapan, müze olarak faaliyet gösteren tarihi Vijecnica Kütüphanesi, Saraybosna'nın tarihine de ışık tutuyor.

