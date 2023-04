"Yeşil Nobel" ilk kez Türkiye'den bir isme verildi

Kızılkaya, çalışanların eğitimlerinin her 3 ayda bir yenilendiği, ekiplerinin teknolojik sistemlerle donatıldığı ve özel bir yazılım sayesinde gördükleri her şeyi kaydedebildikleri bilgisini verdi.



Bazı istilacı balık türlerini balıkçılardan satın alarak restoranlara verdiklerini böylece hem denizdeki sayılarının azaldığını hem de balıkçıların buradan para kazandığını kaydeden Kızılkaya, "İklim değişikliğine karşı istilacı türlerin tüketilmesi, bir şekilde kullanılması, ekosistemden çekilmesi ve koruma alanlarının artırılarak denizin bağışıklığının da artırılması şimdiki çalışmalarımızın en büyük odak noktası" diyerek sözlerini tamamladı.



GOLDMAN ÇEVRE ÖDÜLÜ'NÜN ÖZELLİĞİ NEDİR?



San Francisco’lu hayırseverler Richard ve Rhoda Goldman tarafından kurulan Goldman Çevre Vakfı tarafından 1989'dan bu yana her yıl Goldman Çevre Ödülü veriliyor. Ödül kazananlar, dünya çapındaki çevre kuruluşları ve bu alandaki yetkin kişilerden oluşan bir ağ tarafından önerilen adaylar arasından, uluslararası bir jüri tarafından belirleniyor.



Asya, Afrika, Avrupa, Adalar ve Ada Halkları, Kuzey Amerika ve Orta Amerika olmak üzere her yıl dünyanın 6 bölgesinden çevre aktivistlerine verilen ödülün bu yılki kazananları; Türkiye'den Zafer Kızılkaya, Zambiya'dan Chilekwa Mumba, Finlandiya'dan Tero Mustonen, Endonezya'dan Delima Silalahi, ABD'den Diane Wilson ve Brezilya'dan Alessandra Korap Munduruku oldu.

