Kapadokya’da balon uçuş rekoru kırıldı

İlişkili Haberler Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile havalandı Kapadokya’da mutlaka görülmesi gereken yerler

Peri bacaları ve volkanik vadileri ile ziyaretçilerini büyüleyen Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin Kapadokya’da yapmak istediği aktivitelerin başında sıcak hava balonlarına binmek geliyor.

Bu coğrafyayı keşfetmenin en iyi yollarından biri sıcak hava balonları. Balonlar gün doğumu esnasında vadilerin, peri bacalarının, kaya evlerinin arasında yukarı ve aşağı manevralar yaparak bu muhteşem manzarayı keşfetmenize olanak sağlıyor. Hava şartlarının uygun olduğu günlerde, gün doğumunda havalanan sıcak hava balonları yaklaşık bir saat Kapadokya semalarında süzülüyor.

Nevşehir Valiliği'nin Kapadokya’da balon uçuşları ile ilgili yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılının ilk 10 ayında gerçekleşen 27 bin 698 balon uçuşu ile 590 bin 887 kişi Kapadokya’yı gökyüzünden kuş bakışı izledi.



Kapadokya'yı altın yıl ilan edilen 2019 yılının tamamında 586 bin 367 kişi gökyüzünden izlemişti.