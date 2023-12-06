34 bin toplu iğneyle Aşık Veysel'in portresini yaptı

Bodrum'da birkaç ay önce fotoğraf sanatçısı Cumhur Aygün ve ekibinin, 25 bin avuç topraktan Aşık Veysel'in dev portresini oluşturduğunu anlatan Yurtsever, bunun kendisine adeta ilham kaynağı olduğunu belirtti. Toplu iğneyle ifade vermenin çok zor olduğunu vurgulayan Yurtsever, "Tabloyu yaklaşık 2 ayda tamamladım. Tabloya ifade vermek için çok iyi konsantre olmak lazımdı. Ben de o havaya girebilmek için Aşık Veysel'in kasetlerini izleyip, müziğini dinledim. Hayatını zaten çok iyi biliyorum. 2023 yılı bitmeden ona yakışır bir tabloyu yapmış oldum." diye konuştu.



Yurtsever, tabloda yaklaşık 34 bin iğne kullandığını dile getirerek şunları ifade etti:



"Tablolarımın hiçbirini satmıyorum. Bir gün Aşık Veysel Müzesi yapılırsa oraya hediye edeceğim. Sadece müzelere hediye ediyorum. Bodrum'da Zeki Müren Müzesi'nde de tablom var. Yılda 4-5 tablo yapıyorum. Çalışmalarım devam ediyor. Ben boş duramıyorum, Bodrum'da sergilere de katılıyorum. Yaptığım eserler genelde ön planda oluyor."