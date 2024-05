İngiliz rock grubu Wishbone Ash AKM'de konser verdi

Vokal ve gitarda Andy Powell, solo gitarda Mark Abrahams, bas gitarda Rob Skeat ve davulda Mike Truscott'un yer aldığı grup, AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu'nda performans sergiledi.



Konsere "Real Guitars Have Wings" şarkısıyla başlayan rock dörtlüsü, "We Stand As One", "The King Will Come", "Warrior", "Throw Down The Sword", "The Pilgrim", "Jailbait" ve "Sometime World" gibi sevilen eserlerini seslendirdi.



Grup, eski ve yeni albümlerden parçalarının yanı sıra blues müzisyeni Jimmy Reed'in "Baby What You Want Me To Do" şarkısını da çaldı.