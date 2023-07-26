Ünlü rapçi Tupac Shakur’un yüzüğü açık artırmada rekor fiyata satıldı

Rap dünyasının efsaneleri arasında yer alan Tupac Shakur, Las Vegas'ta bir araçtan yapılan silahlı saldırı sonucu 25 yaşında hayatını kaybetmişti. 1996 yılında yaşamını yitiren Shakur’un altın, yakut ve pırlantadan oluşan yüzüğü New York’ta ünlü Sotheby’s müzayede evi tarafından açık artırmada satıldı.
Yüzük, 1 milyon doların üzerinde bir fiyata satılarak rekor kırdı. Rapçinin yüzüğü, bugüne dek bir hip hop sanatçısının en pahalıya satılan eseri oldu. Yüzüğün 200-300 bin dolara alıcı bulması tahmin ediliyordu.
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