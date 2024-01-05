ABD'de çip üretimi için 162 milyon dolarlık teşvik

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin tüketici ve savunma sanayisinde öneme sahip yarı iletken üretimini artırmak için Microchip Technology'ye 162 milyon dolarlık teşvik vermeyi planladığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Microchip Technology ile şirketin yarı iletken tedarik zincirinin desteklenmesi kapsamında 162 milyon dolar federal teşvik sağlamaya yönelik ön anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Açıklamada, bu yatırımın, Microchip Technology'nin ABD'nin otomotiv, ticari, savunma ve havacılık sanayileri için kritik öneme sahip yarı iletken üretimini önemli ölçüde artırmasına ve 700'den fazla doğrudan istihdam sağlamasına olanak tanıyacağı kaydedildi.

ULUSAL GÜVENLİK VURGUSU

ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin tedarik zincirlerini güçlendirmek, rekabet gücünü attırmak, iyi maaşlı işler oluşturmak ve ulusal güvenliği korumak amacıyla Ağustos 2022'de "CHIPS ve Bilim" yasasını hayata geçirdiği anımsatılan açıklamada, Microchip Technology ile işbirliğinin bu kapsamda yapılan ikinci ön anlaşma olduğu belirtildi.



Açıklamada, Microchip'e yapılan yatırımın, çiplerin yerli ve güvenilir tedarikini daha da güvence altına alarak ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenliğinin geliştirilmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

İKİ ÜRETİM TESİSİNE KULLANILACAK



Sağlanacak teşvikin yaklaşık 90 milyon dolarlık kısmının şirketin Colorado eyaletindeki bir imalat tesisini modernize etmek ve genişletmek için kullanılacağı, 72 milyon dolarlık kısmının da Oregon eyaletindeki üretim tesisini büyütmeye harcanacağı aktarılan açıklamada, "İki projenin şirketin bu tesislerde ürettiği yarı iletken üretimini neredeyse üç katına çıkaracağı, yabancı üreticilere bağımlılığı azaltacağı, tedarik zinciri esnekliğini güçlendireceği ve inşaat ile imalat alanlarında iyi maaşlı işler oluşturacağı tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, söz konusu anlaşmanın otomobillerden çamaşır makinelerine ve füzelere kadar her şeyde bulunan yarı iletkenlere yönelik tedarik zincirini güçlendirme çabalarında anlamlı bir adım olduğunu vurguladı.