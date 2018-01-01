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DOLAR VE EURODA SON RAKAMLAR
17 TÜRK BANKASININ NOTUNU DÜŞÜRDÜ
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Bakan Arslan'dan Çamlıca Kulesi açıklaması
Hazine'ye ait tarım arazisi kullanana alma hakkı
Mayısta en çok dolar kazandırdı
Çeyrek altın ne kadar?
17 Türk bankasının notunu düşürdü
'Emekliye erken maaş'ta tarih açıklandı
EN ÇOK ONLAR KAZANDI!
KART BORCUNDAN TAKİBE ALINANLARIN SAYISI AZALDI
HALKA ARZDA İLK GÜN ŞOKU!
MERKEZ BANKASI FAİZİ NEDEN ARTIRDI?
SOKAĞIN EKONOMİSİ'NE EGD'DEN ÖDÜL
Partilerin cebe dokunan vaatleri
Atatürk Havalimanı yerine millet bahçesi (Dünyanın en büyük parklarından biri olacak)
Denizbank, Emirates NBD'ye satıldı
Emekli aylığının yanında dul maaşı alanlar bayramda çift ikramiye alabilir mi?
Sosyal medya nasıl vergilendirilecek? (İnternet alışverişlerinde dikkat etmeniz gerekenler)
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARI (İSO 500 LİSTESİ)
DÜNYA BORSALARI
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ(%)
Dow Jones
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95,02
% 0,38
Nasdaq
7.661,31
-27,94
% -0,36
S&P
2.770,37
-1,98
% -0,07
Dax
12.811,05
-19,02
% -0,15
Nikkei
22.694,50
-128,76
% -0,56
UBER'i de etkileyen yeni yönetmelik hakkında bilmeniz gerekenler
İşte Bitcoin ile hayatımıza giren terimler ve anlamları
İmar barışı düzenlemesi hakkında bilmeniz gerekenler
Tahtakale'de ilk Bitcoin dükkanı (Ev hanımı müşterileri de var)
PİYASALARDA SON DURUM
FİYAT
DEĞİŞİM
DEĞ (%)
BIST
96.906,14
-1717,51
% -1,74
DOLAR
4,5343
0,05
% 1,12
EURO
5,3372
0,04
% 0,76
ALTIN
189,331
2,15
% 1,15
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Ekonomi
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İstanbul'a gelen her 4 turistten biri Arap
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"Çiftçi borçlarının faizini sileceğim"
"Avrupalı şirketler TürkAkım'a hazırlanıyor"
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