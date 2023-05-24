ABD'de mortgage faizleri iki ayın zirvesinde

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 19 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,6 azaldı.



Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,57'den yüzde 6,69'a yükseldi ve mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.



Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,96'dan yüzde 6,15'e yükseldi.



MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, faiz oranlarının çok dalgalı ve konut stokunun hala az olmasından dolayı satın alma başvurularında henüz sürdürülebilir bir artış görülmediğini belirtti.



Yeniden finansman faaliyetinin de sınırlı kalmaya devam ettiğine işaret eden Kan, ABD'de borç limiti konusundaki belirsizlik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı yetkililerinin geçen hafta yaptığı sözle yönlendirmenin tahvil faizleri ile mortgage oranlarını yükselttiğini aktardı.



Kan, geçen hafta yayımlanan ekonomik verilerin de ekonominin hala dirençli olduğunu gösterdiğini kaydetti.



Öte yandan Mortgage News Daily'ye göre, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı dün yüzde 7'nin üzerine çıktı.

