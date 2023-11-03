ABD'de tarım dışı istihdam ekimde beklentilerin altında arttı

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Piyasaların yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ekim ayında tarım dışı istihdam 150 bin artış gösterdi. Ekonomistler artışın 180 bin olmasını bekliyordu.

Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükseldi.

Verinin ardından altının ons fiyatı yeniden 2 bin doların üzerine çıktı.

EYLÜL VERİSİNE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE



Geçen ay 336 bin olarak açıklanan veri 297 bin seviyesine revize edildi. ​

İş gücüne katılım ekim ayında yüzde 62,8 seviyesinden yüzde 62,7 seviyesine geriledi.​



SAATLİK KAZAÇLAR BEKLENTİ ALTINDA

Enflasyon için önemli gösterge olan ortalama saatlik kazançlar ekim ayında yüzde 0,2 artış göstererek yüzde 0,3′lük beklentinin altında kaldı. Yıllık bazda saatlik kazançlar ise yüzde 4,1 ile beklentilerin 0,1 puan üzerinde gerçekleşti.



İSTİHDAM VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

İstihdam piyasasındaki gelişmeler parasal sıkılaştırma yapan ABD Merkez Bankası (Fed) için önem taşıyor. Fed, son toplantıda politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

İstihdam piyasasının güçlü olması Fed'in sıkılaşma adımlarına rağmen yeterince soğuma olmadığına işaret ediyor. İstihdam piyasasındaki zayıflama Fed'in sıkılaşma adımlarının etkisini gösterdiği anlamına geliyor. Bu nedenle istihdam verisi Fed'in sonraki adımlarına yönelik işaret vermesi açısından yakından takip ediliyor.