ABD'de ÜFE eylülde beklentiyi aştı

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ABD'de eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri açıklandı.



Buna göre, ABD'de ÜFE eylül ayında yüzde 0,4 artışla yüzde 0,2'lik beklentinin üzerine çıktı. İki aylık düşüşün ardından artış gösteren ÜFE, ağustosta yüzde 0,2'lik azalış kaydetmişti.

Üretici fiyatları, eylülde yıllık bazda ise yüzde 8,5 arttı. Önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşen üretici enflasyonunun bu dönemde yüzde 8,4'e gerilemesi öngörülüyordu. Üretici enflasyonu, ağustosta yıllık yüzde 8,7 olmuştu.

ÇEKİRDEK ÜFE BEKLENTİYE PARALEL



Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,2 arttı. Eylülde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen çekirdek ÜFE, ağustosta da aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,2 artmıştı.



ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.