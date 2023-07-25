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Adalet Bakanı Tunç'tan "fahiş kira artışı" açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira fiyatlarına yüzde 25 artış sınırına ilişkin "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek." dedi.

Adalet Bakanı Tunç'tan "fahiş kira artışı" açıklaması
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışının azami yüzde 25 olarak sınırlandırıldığını hatırlattı.

YÜZDE 25 VURGUSU

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu sürenin 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldığını aktaran Tunç, böylece konut kira sözleşmelerinde yıllık artışın 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25'i geçemeyeceğini söyledi.

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