Almanya Başbakanı Rus enerjisine alternatif arayışı için Körfez turunda

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, enerji işbirliği konulu görüşmeler için iki günlük Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi. Scholz, burada Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ile görüştü.



Olaf Scholz görüşme sonrası, "İki ülke arasındaki enerji işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini" vurguladı.

Scholz, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ile görüştü.

Fosil yakıtların yanı sıra hidrojen ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da ortaklık sinyali veren Scholz, iki günlük körfez turunda Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret ederek enerji anlaşmaları imzalayacak. Almanya Başbakanına çeşitli sektörlerden temsilcilerin de yer aldığı geniş bir heyet eşlik ediyor.