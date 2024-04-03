Altında rekor üstüne rekor

Altın rekor kırmaya devam ederek tüm dünyada değer kazanıyor.



Ons altın 2300 dolara, gram altın 2400 liraya yaklaştı.



3 ayda ons altın yüzde 10, gram altın yüzde 20 değerlendi.

Finansal danışman Mustafa Aşkın, "Altında hikaye henüz bitmedi ama ufak bir düzeltme ihtimal artıyor. Türkiye'de de hem kendini enflasyondan korumak hem de bir bakıma dövize bağlı enstrüman almak isteyen yatırımcının da altına ilgisi devam etmekte ama dikkatli olmak lazım." diyerek uyarıda bulundu.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI YÜKSELTTİ

Yurtiçinde altın fiyatlarını dolar kuru ve ons altının seviyesi belirliyor.



Son günlerde kurda önemli bir yükseliş olmasa da ons altın fiyatı artıyor. Nedeni ise jeopoliitk tansiyonun yükselmesi.



İsrail Suriye'nin başkenti Şam'da İran konsolosluğu'nu vurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, misilleme yapacaklarını duyurdu.

Mustafa Aşkın, "Jeopolitik riskler konuşuluyor. Bu durumların hepsi altına yarıyor gibi görünse de esasında 1,5-2 yıl önce pekçok fon sahibinin altında uzun pozisyon açtığını gördük. Sonrasında halkın vatandaşın katılımıyla da ivme hızlandı." dedi.

