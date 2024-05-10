Antalya'da taksi ücretlerine zam

Antalya’da artan maliyetler gerekçe gösterilerek taksimetre ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu.



Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, artan maliyetlerden dolayı zamlı tarifeye geçildiğini duyurdu.



Yeni tarife 1 Haziran tarihi itibariyle kent merkezinde geçerli olacak. İlçelerde ise tarife geçiş tarihi 15 Mayıs olarak açıklandı.



Buna göre kentte taksimetre açılış ücreti 20 TL’den 25 TL'ye çıktı. Kilometre ücreti ise 30 TL oldu.



Yeni tarife şu şekilde oluştu:



Taksimetre açılış: 25 TL

Kilometre ücreti: 30 TL

Birim metre (100): 3 TL

Saat ücreti: 120 TL

Kısa mesafe ücreti: 100 TL

Birim zamanı (1 dakika): 2 TL