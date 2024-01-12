Asya borsaları karışık seyretti

Asya piyasaları haftanın son işlem gününde karışık seyir izledi.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Ortadoğu'da artan jeopolitik risklerle başlayan karışık seyrin Asya'ya da taşındığı belirtti.



Çin'de bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, üst üste üç ay düşüş kaydederek, ülkede deflasyonun sürdüğüne işaret etti.



Ülkede iç talebin azalmaya devam ettiğinin sinyalini veren enflasyon verilerinin ardından analistler, Çin Merkez Bankasının (PBoC) atacağı adımların yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.



Öte yandan, Çin'de yıllık ihracat yüzde 2,3 artışla beklentileri aşarken, ithalat yüzde 0,2 artışla tahminlerin altında kaldı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,7 azalışla öngörülerden de fazla geriledi.



Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalışla 2.525 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 2.887 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,5 değer kazancıyla günü 35.577 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 145,1 seviyesinde seyrediyor.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 yükselişle 72.370 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,2 değer kaybıyla 16.265 puanda bulunuyor.

