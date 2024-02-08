Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık seyir izlendi.



Çin'de açıklanan verilerin deflasyon endişelerini artırmasına karşın Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun (CSRC) başına Şanghay Borsası'nın eski yöneticisi Vu Çing'in atanması, borsayı destekleyecek güçlü önlemlerin alınmaya devam edeceğine yönelik beklentileri besledi.



Bugün Çin'de açıklanan verilere göre ocakta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,8 gerileyerek öngörülerin gerisinde kalırken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 düşüşle sınırlı da olsa beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Öte yandan, Alibaba Group Holding'in 25 milyar dolarlık hisse geri alımı açıklamasına rağmen hisse fiyatının, Hong Kong'da yaklaşık yüzde 7 düşmesi dikkati çekti.



Japonya tarafında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın negatif faiz oranı sona erdikten sonra bile bankanın politika faizini sürekli ve hızlı bir şekilde artırmasının zor olduğunu dile getirmesinin ardından Japon yeni dolar karşısında değer kaybetti.



Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 artışla 2.620 puana yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 2.860 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,06 yükselişle günü 36.863 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 primle 148,7 seviyelerinde bulunuyor.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 71.598 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 15.870 puanda seyrediyor.

