Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık seyir izlendi.



Analistler, küresel pay piyasalarının ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasıyla pozitif bir seyir izlediğini, Asya tarafında ise karışık seyrin hakim olduğunu belirtti.



Bugün faiz kararını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi.



BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın bugün yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirten analistler, Ueda'nın açıklamalarından Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller alınabileceğini söyledi.



Çin tarafında ise Şanghay bileşik endeksinin Nisan 2020'den sonraki en düşük seviyesine gerilemesinin ardından Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için yeni teşvik paketleri açıklayacağına yönelik haber akışı, ülke pay piyasalarında risk iştahını destekledi.



Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,58 artışla 2.478 puana çıkarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 2.780 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,1 azalışla günü 36.518 puandan tamamlamasına karşın yaklaşık son 34 yılın en yüksek seviyelerinde bulunmaya devam etti. Dolar/yen paritesi yüzde 0,6 gerileyerek 147,2 seviyesine indi.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 71.020 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,5 artışla 15.480 puanda seyrediyor.

