ntv.com.tr

Avrupa'da gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı

Avrupa'da spot piyasada doğalgaz fiyatı, kıtada soğuk hava şartlarının etkili olmasına yönelik beklentilerle yükseldi.

Avrupa'da gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı

'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontratı, cuma gününün kapanışına göre yüzde 3,6 yükselerek megavatsaat başına 42,6 avrodan, mayıs vadeli kontratlar ise 42,9 avrodan işlem görüyor.

Gaz fiyatlarındaki yükselişte, bu hafta kıtada sıcaklığın düşeceği ve tüketimin artacağına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Öte yandan Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği'nde doğalgaz depolarında doluluk oranı yüzde 56 seviyesinde bulunuyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...