ntv.com.tr

Avrupa'da saatlik işçi maliyeti artıyor

Euro Bölgesi’nde saatlik iş gücü maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,7 yükseldi.

Avrupa'da saatlik işçi maliyeti artıyor

İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2022'nin dördüncü çeyreğine ilişkin saatlik maliyetleri verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 5,7 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 yükseldi. Saatlik iş gücü maliyetleri üçüncü çeyrekte AB'de yüzde 4,1, Euro Bölgesi'nde de yüzde 3,7 yükselmişti.

AB ülkeleri arasında son çeyrekte işçi maliyetleri Bulgaristan'da yüzde 16,1, Litvanya'da yüzde 15,5 ve Macaristan'da yüzde 12,4 arttı.

Söz konusu maliyetler Almanya'da yüzde 6,3, Fransa'da yüzde 5,2, İtalya'da yüzde 5,5, İspanya'da yüzde 3,6 yükseldi.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...