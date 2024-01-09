Avrupa'nın en büyük ekonomisinde resesyon sinyalleri

Almanya'da sanayi üretimi kasım ayında beklentilerin aksine geriledi. Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sanayi üretimi altıncı ayda da düşüş kaydetti.



Almanya İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre sanayi üretimi kasım ayında yüzde 0,7 geriledi. Ülkede üretimin yüzde 0,3 artması bekleniyordu.



Analistlere göre veriler dördüncü çeyrekte üretimde üst üste ikinci daralmayı ortaya çıkaracak. Buna göre Almanya ekonomisi pandemiden bu yana ilk kez resesyone girecek.



Ülkede imalat sektörü, yüksek enerji ve faiz oranlarının yanı sıra Çin'deki yavaşlamadan da olumsuz etkilendi. Fabrika siparişleri de beklentilerin altında kalmıştı.



Öte yandan Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenler ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Çiftçiler ve demiryollarında grev ve protestolar artarak sürüyor.

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