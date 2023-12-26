Bakan Işıkhan'dan çalışan emekliye ikramiye ödemesine ilişkin açıklama



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere ikramiye ödemelerine ilşkin açıklama yaptı.



Işıkhan, "Bakanlık olarak çalışmalarımızı hazırladık. Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz en kısa sürede ödenir. Biz hazırlıklarımızı yaptık." dedi.



İkramiye ödemesine ilişkin torba kanunun görüşmeleri Meclis'te devam ediyor. Düzenlemenin yarın sabaha doğru Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Çalışmayan emeklilere ikramiye verilmesinin ardından çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye ödenmesi kararlaştırılmıştı. İlgili düzenleme torba kanuna eklenmişti.



Düzenlemenin yasalaşması sonrasında 4 miyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.