Bakan Kurum sosyal konuta başvuru sayısını açıkladı

Son dakika haberi!

Sosyal konut projesine başvurular bugün itibarıyla başladı.



Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi, e-devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla başvuru yaptı.



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvurulara ilişkin ilk sayıları paylaştı.



Buna göre saat 12.45 itibarıyla projeye 224 binden fazla başvuru yapıldı.



KADEMELİ BAŞVURU

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvuruları kademeli olarak alınıyor.



Bugün TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2,4,6,8 numaralar da sırasıyla yarından itibaren başvurabilecek.



19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

KONUT FİYATLARI



2+1 konut: 608 bin lira (2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade)

3+1 konut: 850 bin lira (3 bin 187 lira taksit, 240 ay vade)

Başvuru bedeli: 500 lira



ARSA FİYATLARI



350-500 metrekarelik arsalar: 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)

Hisseli parseller: 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade)

Başvuru bedeli: 500 lira



İŞ YERİ FİYATLARI



350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

Başvuru bedeli: 2000 lira