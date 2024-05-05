Bakan Şimşek Almanya'da: Önceliğimiz enflasyonun düşmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini bu sözlerle değerlendirdi. Şimşek, "Doğru yoldayız." dedi.

Şimşek, Düsseldorf'da düzenlenen "8. Türk-Alman Ekonomi Günü"nde, Türkiye ekonomisine ve Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"DOĞRU YOLDAYIZ"

"Enflasyon beklentileri önümüzdeki 12 ay için yüzde 35'lere düştü ve Türkiye'nin kredi notu artmaya başladı. Bundan bir süre önce Fitch kredi notumuzu artırmıştı. Standard & Poor's da kredi notumuzu artırdı. Dolayısıyla doğru yoldayız. Bütün bunlar onu gösteriyor." diyen Bakan Şimşek, fiyat istikrarının önemine dikkat çeken şimşek tek haneli enflasyon için 2026 yılını işaret etti.

"ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARI"

Şimşek, "En büyük önceliğimiz tabii ki fiyat istikrarı. Yani enflasyonun tek haneye düşürülmesi. Enflasyon maalesef oldukça yüksek. Mayıs ayında yüzde 70'in üzerinde bir enflasyonla zirveyi bulacağız. Ama daha sonra uygulamaya koyduğumuz programla birlikte enflasyon hızlı bir şekilde düşecek ve 2026 yılında biz tekrar tek haneli enflasyona dönmüş olacağız. Uzun bir yolculuk ama başaracağız çünkü iyi bir programımız var." dedi.

Türkiye'de cari açığı azaltmaya yönelik programlarının olduğunu ifade eden Şimşek, Türkiye-AB ilişkilerine de değinerke sözlerine şunları ekledi:

"Biz kamu alımları ve hizmetlerin kapsayacağı şekilde Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin hem Türkiye'nin hem Avrupa Birliği'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz. Çok açık ve net bir şekilde iki ülkenin menfaatine bir konuda bizim ilerleme sağlamamız lazım. Ümit ediyorum ki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra bu süreç hızlanır."