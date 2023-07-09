Bakan Şimşek: Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 2023 yılında 15,9 milyon emekliye ve 4,9 milyon kamu çalışanına önemli iyileştirmeler yaptıklarını açıkladı.



"Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik." diyen Bakan Şimşek, "2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde yüzde 141,8, en düşük emekli aylığını ise yüzde 114,3 oranında artırdık." dedi.



Bütçe açığı kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceklerini ifade eden Bakan Şimşek, bunun için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.



"DESTEK VERECEĞİZ"



Öte yandan para politikası ike maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine destek vereceklerini vurgulayan Bakan Şimşek, "Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz." dedi.

"YAKLAŞIK BİR YILDA TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ"



Deprem felaketinin yaralarının da sarıldığının altını çizen Bakan Şimşek, "Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 761.7 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Şimşek, Milli Dayanışma Paketi ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflediklerini ve bu düzenlemelerin ise cari açığı kontrol altına almaya destek vereceğini de vurguladı.