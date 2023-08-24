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Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz artışını değerlendirdi. Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" açıklaması yaptı.

Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama

Son dakika haberi! 

Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin çok üstünde artışla politika faizini yüzde 25'e yükseltti.

Merkez Bankası böylece tek seferde en büyük artışını gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faiz artışını değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" ifadesini kullandı.

Ağustos ayı toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artışla yüzde 25'e çıkardı. Piyasa beklentileri 2,5 puan artış yönündeydi.

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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