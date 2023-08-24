Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama

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Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin çok üstünde artışla politika faizini yüzde 25'e yükseltti.



Merkez Bankası böylece tek seferde en büyük faiz artışını gerçekleştirdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faiz artışını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" ifadesini kullandı.

Ağustos ayı toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artışla yüzde 25'e çıkardı. Piyasa beklentileri 2,5 puan artış yönündeydi.