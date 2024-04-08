Bakan Uraloğlu: 2024 yılında 4 metro hattı açıldı

"HATTI YÜZDE 5 SEVİYESİNDE ALDIK, GEÇEN YIL HİZMETE AÇTIK"



İstanbul’da hayata geçirdikleri en önemli metro projelerinden birisinin Başakşehir-Çam ve Sakura şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Bakanlığımızca bu hattı devraldığımızda fiziki ilerleme %5 seviyesindeydi. Devirden tam 24 ay sonra hattı test sürüşlerine hazır hale getirdik.

8 Nisan 2023 tarihinde de hattımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Hattımız sayesinde Kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım sağlanırken aynı zamanda diğer toplu taşıma modları ile entegrasyon sağlandı.



6,2 kilometre uzunluğunda olan ve Kayaşehir-Toplu Konutlar, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Onurkent ve Metrokent olmak üzere toplam 5 istasyondan oluşan Bu hat sayesinde Metrokent İstasyonu’nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattı ile, Kayaşehir İstasyonu’nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile entegrasyonu sağlanarak la bölgenin havalimanına metro ile ulaşımına olanak tanındığını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "Hattımız sayesinde vatandaşlarımız Kayaşehir-Mahmutbey arasında 20 dakikada, Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arasında 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arasında 24 dakikada, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arasında 23 dakikada seyahat edebilmektedir." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZA YOLCULUK YAPARKEN KONFORLU SEYAHAT İMKANI SAĞLIYORUZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Nisan 2023 tarihinde açılışı gerçekleştirilerek hizmete sunulan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nda açıldığı günden bu yana toplam 5 milyon 200 bin yolcunun taşındığını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Bakanlık olarak amacımız İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek. Yaptığımız projeler ile onlara trafik keşmekeşliğinde işlerine giderken ve yolculuk yaparken güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlıyoruz. İstanbul’da çok önemli projelere imza attık. Ancak yeterli mi? Asla… İstanbul’un ulaşımı için yapacak çok daha işimiz var." ifadelerini kullandı.



"15 İLDE RAYLI SİSTEM PROJESİ ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ"



Bakan Uraloğlu, Türkiye'de 14 ilde raylı sistem projesi çalışması yürüttüklerinin de altını çizdi. Uraloğlu, "Ülke genelinde toplam 415,5 km kent içi raylı sistem projesini hayata geçirdik. 88.8 kilometre hat üzerinde yapım çalışmalarımız devam ederken, toplamda da 372,2 kilometre daha yapmayı raylı sistem yapmayı planlıyoruz." dedi.