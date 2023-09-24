Bakan Uraloğlu: Avrasya Tüneli'nde birkaç yıla gelir paylaşımına geçeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa ve Asya kıtalarını kara yolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde incelemelerde bulundu.



Yetkililerden brifing alan Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'ndeki trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığını ve garanti araç geçiş sayısının üstüne çıkıldığını açıkladı.



Bakan Uraloğlu, "Avrasya Tüneli'nin günlük 70 bin 574 araç garantisi bulunuyor. Geride bıraktığımız süreçte, eylül ayı ortalamasına göre Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı günlük 74 bini aştı. 22 Nisan 2023 tarihinde ise günlük 85 bin 491 araç sayısına ulaşmıştı. Devletimiz, trafik garantisi günlük 70 bin 574 araç olan Avrasya Tüneli'nde birkaç yıl içerisinde gelir paylaşımına geçecek." ifadelerini kullandı.



"OLASI DEPREMLERE KARŞI ANLIK GÖZLEMLİYORUZ"



Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin pek çok ilki başarıyla gerçekleştirerek dünya tünelcilik sektöründe yeni bir çağ açtığını söyledi. Avrasya Tüneli'nin özelliklerine değinen Uraloğlu şunları söyledi:



"En derin noktası deniz seviyesinin 106,4 metre altında olan Avrasya Tüneli'nde depreme dayanıklılığı artırmak üzere tünelde kullanılan sismik bilezikler kullanıldı. Bu sayede, tünelin 500 yılda bir görülebilecek depreme karşı servis şartları ve 2 bin 500 yılda bir görülebilecek depreme karşı ise güvenlik şartları bozulmayacak şekilde inşa edildi. Olası depremlere karşı davranışını da anlık gözlemliyoruz. Kurulan sistem ile tünel boyunca 12 adet ivme ölçer, üç boyutta izleme yapan 21 adet yer değiştirme sensörü ve işletme binalarında kurulan 3 adet ivme ölçer ile sürekli takip edilmektedir."



"MÜDAHALE SÜRESİ 2 DAKİKANIN ALTINDA"



Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde trafik akışının, operatörler tarafından 7 gün 24 saat takip edildiğini belirterek, "Muhtemel tüm acil durumlar için gerekli koruma planları 'önce insan' ilkesi gözetilerek hazırlanmış ve SCADA Sistemi'ne tanımlanmıştır. Enerji, havalandırma, aydınlatma, trafik işaretleri, radyo anonsları ve geçiş kontrolü gibi tüm sistemler bir bütünlük içerisinde otomatik olarak çalışmaktadır. Kaza, araç arızası gibi olağan dışı durumlar 400'den fazla kamera ve otomatik olay algılama sistemiyle anında tespit edilebilmektedir. Acil durumlarda, uzman acil durum ekipleri tarafından, tünel yapısına uygun olarak özel üretilen ve üzerinde yangın söndürme teçhizatı olan motosikletlerle müdahale edilmekte olup, müdahale süresi 2 dakikanın altındadır." dedi.