Bankalardan karamsar tablo: Çin'de emlak krizi devam edecek

Bankalar, Çin'de konut sektörüne yönelik karamsar bir tablo çizdi. Buna göre Çin konut sektöründeki gerilemenin 2024 yılında devam edeceği öngörüldü. Raporda hükümetin sektörü canlandırmaya yönelik çabalarının başarısız olduğu kaydedildi.

Bloomberg'in haberine göre Goldman Sachs, Morgan Stanley ve UBS Group dahil olduğu konsensüs, Çin'de emlak piyasasının üst üste üçüncü yıl daralma yaşacağını belirtti. Böylece ülkedeki konut piyasası üç yıl ile tarihinin en uzun daralma serisine imza atmış olacak. Söz konusu gelişme Çin'in büyümesini de olumsuz etkileyecek.

ÇİFT HANELİ DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ



Goldman Sachs, önümüzdeki yıl Çin'in gayrimenkul yatırımlarında çift haneli düşüş öngördü. Analistler, büyüme rakamlarının da potansiyel olarak yüzde bir puan düşeceğini aktardı. Morgan Stanley ve UBS ise sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5'lik düşüş tahmin etti.

Çin'in emlak sektöründeki kriz bir süredir devam ederken, bu durumun 2008 yılına benzer durgunluk dönemine yol açabileceğinden korkuluyordu. Çinli emlak şirketi China SCE Group Holdings Ltd. milyarlarca dolarlık tahvilini ödemeyemişti. Emlak devi Evergrande de ağustos ayında iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.