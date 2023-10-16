Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (16 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?



İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar göründü.

Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına da bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,39 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 33,64 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor