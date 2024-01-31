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Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları (31 Ocak 2024 akaryakıt fiyatları)

31 Ocak 2024 sabahında güncel benzin litre satış fiyatı ve motorin litre satış fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları (31 Ocak 2024 akaryakıt fiyatları)

ve motorin fiyatlarında 31 Ocak 2024 sabahında herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

GÜNCEL BENZİN VE SATIŞ FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.

FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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