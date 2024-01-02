Benzin ve motorine zam yolda

Akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilecek.



Yarın açıklanacak üretici fiyatlarının ardından zam oranı netleşecek. Akaryakıta uygulanan ÖTV tutarları 6 aylık ÜFE oranında güncelleniyor.



Buna göre ÜFE'nin yüzde 25 olması halinde maktu ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,40 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,81 TL'ye çıkacak.



Bu rakamlara yüzde 20'lik KDV tutarı da eklendiğinde benzinde en az 2,25 TL'lik fiyat artışı olabilir. Motorinde ise 2,10 TL'lik artışa gidilebilir.



Akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına 16 Temmuz'da 5'er TL'lik artış yapılmıştı.



İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan, motorin litre fiyatı 37.11 liradan satılıyor.

Kasım ayında üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 yükselmişti.

ÜFE'deki değişim beş alık periyotta ise yüzde 24,18 olarak kaydedildi.