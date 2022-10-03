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ABD'den Halkbank kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankası'nın İran yaptırımlarını deldiğine yönelik suçlamaya yönelik itirazını ele almaya karar verdi. Karar sonrası bankanın hisseleri tavan yaptı.

ABD'den Halkbank kararı

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ABD'den Halkbank kararı

ABD'den Halkbank kararı

Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde süren davasında yeni bir gelişme yaşandı. 

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın İran'a uygulanan yaptırımları deldiği iddiasıyla yargılandığı davaya yönelik itirazını işleme almayı kabul etti.

Halkbank, Amerikan Yabancı Devletler Dokunulmazlığı Yasası kapsamında federal yargının diğer ulusları ve sahip oldukları şirketleri yargılayamayacağı tezini savunarak mahkemeye itiraz talebinde bulunmuştu.

DAHA ÖNCEDEN REDDEDİLDİ

Ancak bu talep ABD Temyiz Mahkemesi tarafından daha önce reddedilmişti.

KARAR SONRASI HİSSELER TAVAN YAPTI

Yaşanan gelişme sonrası Halkbank hisseleri borsada yüzde 10 yükselerek tavan yaptı.

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