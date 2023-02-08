Borsa 4 gün kapalı kalacak

Borsada iki kez devre kesicinin uygulanması sonrasında işlemler durduruldu. Borsa 4 gün boyunca kapalı kalacak.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı.

İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.

BORSA 4 GÜN KAPALI KALACAK

Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.

Saat 17.25'te yapılan açıklamaya göre borsa, 14 Şubat akşamına kadar 4 gün daha kapalı kalacak. Bugünkü işlemlerin de iptal edilmesine karar verildi.

DEVRE KESİCİ NE ZAMAN DEVREYE GİRİYOR?

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

DÜN YÜZDE 8,6 DÜŞTÜ



Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dün düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4.505,34 puandan tamamlamıştı.