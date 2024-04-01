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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından haftaya yüzde 1,01 yükselişle 9.234,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında yüzde 1,96 değer kaybederek 8.962,96 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,44 puan azalışla 8.962,96 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 53,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 5,84 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 8.900 ve 8.750 puanın destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 9.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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