Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,42 puan azalışla 10.476,01 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 37,6 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,86 ile spor, en çok gerileyen yüzde 5,30 ile finansal kiralama faktoring oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade etti.



Yurt içinde bugün yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yatırımcıların odağında bulunuyor.



BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puan direnç, 10.400 ve 10.300 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.