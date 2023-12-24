Borsa İstanbul'da yapılacak değişiklikler belli oldu





Borsa İstanbul'da BIST endekslerinde 2024 yılı ilk çeyreği için yapılacak değişiklikler belli oldu.



Borsa İstanbul'dan Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde 2024 yılı birinci üç aylık dönemi için bazı değişikliklerin yapılacağı bildirildi.



Karara göre 1 Ocak 2024 itibarıyla BIST 100 endeksine dahil edilecek paylar ASCE GYO, Biotrend, Boğaziçi Beton, Enerya Enerji, İzdemir Enerji, Kaleseramik, SDT Uzay ve Savunma ile Tatlıpınar Enerji olarak belirlendi.



Akfen GYO, Gen İlaç, Global Yatırım Holding, İmaş Makina, Kızılbük GYO, Pasifik GYO, Sinpaş GYO ve Vestel Beyaz ise endeksten çıkarılacak. Say Yenilenebilir enerji, Fenerbahçe ve Türkiye Sigorta ise BIST 100 için yedek pay olarak açıklandı



BIST 50'DE DÖRT DEĞİŞİKLİK OLACAK



BIST 50'ye alınacak paylar Alfa Solar Enerji, Borusan Boru, Kaleseramik ve Ülker Bisküvi oldu. Aksa Enerji, Anadolu Efes, TSKB ve Vakıfbank ise BIST 50'den çıkarılacak. Zorlu Enerji, Şok Marketler ve Vakıfbank ise yedek pay olacak.



Sürdürülebilirlik endeksine Kimtesk Poliüretan ile SASA Polyester'in alınacağı kaydedildi. BIST 30, BIST likit banka endeksi ve BIST banka dışı likit 10 endeksinde değişiklik olmayacağı belirtildi.



