Borsa yeni kabine sonrası sert yükseldi

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,28, hizmetler endeksi yüzde 4,99, teknoloji endeksi yüzde 3,37 ve sanayi endeksi yüzde 4,38 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 314,34 puan ve yüzde 5,57 yükselişle 5.962,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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