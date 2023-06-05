Borsa yeni kabine sonrası sert yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 257,69 puan artarak 5.372,66 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 118,26 puan ve yüzde 2,31 değer kazanarak 5.233,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.204,48, en yüksek 5.374,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,04 artışla 5.372,66 puandan tamamladı.
Böylece endeks, 3 ayın en yüksek seviyesine yükselmiş oldu.
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Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,28, hizmetler endeksi yüzde 4,99, teknoloji endeksi yüzde 3,37 ve sanayi endeksi yüzde 4,38 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 314,34 puan ve yüzde 5,57 yükselişle 5.962,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.