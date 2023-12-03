Borsada en çok hangi sektör kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genel seçimlerden bu yana yüzde 75 yükseldi.



Bu yılın başında 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleriyle birlikte dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, seçim belirsizliklerinin sona ermesi ve yeni ekonomi yönetiminin uygulamaya aldığı politikaların ardından "ralli" yaptı.



Genel seçimlerin ikinci turda sonuçlanmasından bu yana yaklaşık yüzde 75 değer kazanan BIST100 endeksi, yıl başından bu yana da yüzde 46 artış kaydetti. Endeks, bu süreçte 8.513,54 puan ile rekor kırmıştı.

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR



Sektör endeksleri arasında yılbaşından bu yana en çok kazandıran, yüzde 167 artışla sigorta olurken, en çok gerileyen, yüzde 0,87 ile madencilik oldu. Bankacılık endeksi yüzde 72 ve holding endeksi yüzde 41 artış kaydetti.

Öte yandan, gram altın yıl başından bu yana yüzde 75 yükselirken, aynı dönemde dolar/TL de yüzde 54 değer kazandı.



RİSK PRİMİNDE DÜŞÜŞ

Mayısta 700 baz puanda bulunan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek perşembe günü 332,8 baz puan ile 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.



Seçim sonrası yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar ve yabancı yatırımcılarla yapılan toplantıların ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye'ye ilişkin olumlu değerlendirmeler art arda gelmeye devam ediyor.

GÖRÜNÜM POZİTİFE DÖNDÜ



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), geçen hafta, Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek, ülkenin kredi görünümünü revize etti. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.



Daha önce başka bir uluslararası kredi kuruluşu olan Fitch Ratings de Türkiye’nin kredi not görünümü "negatif"ten "durağan"a revize ederken, Moody’s 17 Türk bankasının not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.



Piyasa uzmanları görünümdeki düzelmelerin ardından not artırımlarının da gelebileceğini belirtiyor. Borsada ise 8.000 puan üzerinin yukarı yönlü seyirin devamı için önemli olduğu belirtiliyor. Kalıcı yükseliş için ise Noel dönemi ve yılbaşı tatilinin ardından yeni yıl işaret ediliyor.

