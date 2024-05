Borsada yabancı rüzgarı: 2 yılın zirvesine yükseldi

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı payı artıyor



Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırım kararları öncesi yabancı yatırımcının borsaya girişi hızlandı.



Son olarak geçtiğimiz hafta açıklanan S&P'nin not artırımı öncesi girişler daha da arttı.



Borsa istanbul'da yabancı payı yüzde 40'a ulaştı; bu seviye en son 2022'nin mart ayında görülmüştü.



Uzmanlara göre not artışlarının devam etmesi, borsaya yabancı ilgisini daha artırabilir.



S&P kararının büyük ölçüde fiyatlandığını belirten uzmanlar, görünümün pozitif tutulmasının henüz fiyatlanmadığına vurgu yaptı.



Uzmanlar, kredi derecelendirme kuruluşlarının genelde birbirlerini tetiklediğini belirterek, bu yıl daha fazla kredi notu artışı olabileceğine dikkat çekti.



Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre en fazla yabancı yatırımcı ABD ve Birleşik Krallık'tan geldi. En fazla para girişi ise BIST-30 hisselerinde gerçekleşti.



Sektörel bazda yabancı yatırımcının tercihi ise sanayi ve bankacılık oldu.