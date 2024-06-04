Fenerbahçe borsada kanatlandı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 42,5 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.



Mayıs ayında spor endeksi yüzde 2,5 azalış kaydetti. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 42,5 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak öne çıktı.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, yatırımcısına mayıs ayında yüzde 1,4 kaybettirdi.



Geçen ay Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 9,9 azaldı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitirerek, 24'üncü şampiyonluğuna ulaşmasına karşın borsada yatırımcısını üzdü.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri ise yüzde 25,4 kaybettirdi.



BU YIL EN FAZLA FENERBAHÇE KAZANDIRDI



Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray yatırımcısını sevindirirken, Beşiktaş üzdü.



Bu dönemde, hisse fiyatları Fenerbahçe'nin yüzde 36, Trabzonspor'un yüzde 27,9 Galatasaray'ın yüzde 26 artış kaydederken, Beşiktaş'ın yüzde 17,1 azaldı.



EN FAZLA PİYASA DEĞERİ DE FENERBAHÇE'NİN



En fazla piyasa değerine sahip takım Fenerbahçe oldu



Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, mayıs ayını 12 milyar 313 milyon 112 bin liralık piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 8 milyar 575 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 524 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 5 milyar 150 milyon lira piyasa değeriyle de Trabzonspor izledi.