Bodrumlu turizmciler rekor bekliyor

Temiz kumsalları, tarihi dokusu ve eğlence hayatıyla öne çıkan Bodrum'da turizmciler, aralarında termal otelinde olduğu birbirinden lüks tesislerle binlerce turisti ağırlamaya hazırlanıyor.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi ve otel Genel Müdürü Yiğit Girgin, bu yılki stratejilerinin ana temeli de 60 milyon turist, 60 milyar dolar da gelir olduğunu kaydetti.



Bunun ulaşılabilir bir gelir olduğunu belirten Girgin, bu ülkenin dört bir yanında masmavi bir hava, tarih, kültür ve gastronomi gibi birçok farklı seçenek olduğunu anımsattı.



Bazı platformlarda "12 ay turizm olmaz, bunların gerçekleşmesi zor" gibi cümlelerle eleştirildiklerini anlatan Girgin, bunların doğru politikalarla gerçekleştiğini gördüklerini dile getirdi.

YÜZDE 15 ARTIŞ OLABİLİR



Türkiye'nin uluslararası noktada cezbedici bir yer olduğunu ifade eden Girgin, "Yatırımcının iş bilgisi, yerli zincirlerin artması, kaliteli hizmet, uygun erişilebilir fiyatlar, herkese hizmet eden fiyatlar bunlar turizmde etkin tercih edilme sebeplerimizden birisi. Tabii ki farklı destinasyonlar, farklı noktalar olacaktır. Ama son dönemde yapılan özellikle salgından sonra yapılan pazarlama çalışmaları, gerek bakanlığın, gerek Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) gerekse bölgelerdeki STK'ların turizmcilerin çok ciddi özverili çabalarıyla biz hedeflerimizi her yıl yukarı yönlü güncelliyoruz." diye konuştu.



2023'teki fiyat dengesizliklerin kendilerini biraz zorladığını ancak 2024'deki havanın yüzde 15'lik bir artış sağlayacağını ön gördüklerini ifade etti.

