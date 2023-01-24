Brezilya ve Arjantin'den ortak para birimi adımı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Arjantin'de Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile görüştü.



Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'da törenle karşılan Lula, Arjantinli mevkidaşı Alberto Fernandez ile bir araya geldi.

Lula, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Arjantin'e yönelik geçmişteki sözlerine ilişkin, "Brezilya'nın eski Devlet Başkanı'nın Fernandez'e yönelik söylediği tüm kabalıklar için Arjantin halkından özür diliyorum." ifadesini kullandı.



ORTAK PARA BİRİMİ ADIMI

Lula, başkent Buenos Aires'te, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğunun (CELAC) 7’nci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.



Öte yandan CELAC zirvesi kapsamında, Brezilya'nın önerdiği ve Arjantin'in desteklediği "Sur" (güney) isimli yeni para birimi planının zirvede tartışmaya açılması bekleniyor.



Ulusal basınında çıkan habere göre, bölge ülkeleriyle ticaretin canlandırılması ve ABD dolarına bağımlılığın azaltılması amacıyla "Sur" isimli yeni para biriminin piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Başlangıçta ikili bir proje olarak başlayan girişimin daha sonra diğer Latin Amerika ülkelerini de davet edecek şekilde genişletileceği belirtiliyor.