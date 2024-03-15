Bütçe 153,8 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe istatistiklerini açıkladı. Bütçe açığı şubat ayında 153,8 milyar TL oldu. Bütçe 2023 yılının aynı ayında 170 milyar 560 milyon TL açık vermişti.

İki aylık açık 304,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk iki ayında 202 milyar 802 milyon TL açık verilmişti.

Faiz dışı açık, şubat ayında 98 milyar 968 milyon TL oldu. Ocak-şubat döneminde ise 128 milyar 594 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri 689 milyar 905 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 54 milyar 830 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 635 milyar 75 milyon TL oldu.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten şubat ayında 689 milyar 905 milyon TL gider gerçekleleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 389 milyar 388 milyon TL harcama yapıldı.

Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 7 iken 2024 yılında yüzde 6,2 oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri şubat ayı itibarıyla 536 milyar 107 milyon TL oldu. Vergi gelirleri 406 milyar 291 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 95 milyar 279 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.